СБУ блокувала механізм переоформлення на бойовиків нерухомості на Донбасі. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України блокували незаконний механізм переоформлення на бойовиків нерухомості на Донбасі.

Правоохоронці встановили, що колишня суддя одного з райсудів Донецька після тимчасової окупації міста працевлаштувалася у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одещини. Із собою вона «прихопила» печатку донецького суду та дані про власників майна на території так званої «ДНР».

Оперативники спецслужби задокументували, що суддя на замовлення ватажків незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», незаконно переоформила право власності на майже двадцять квартир, залишених вимушеними переселенцями. Оборудки вона засвідчувала печаткою, вказуючи роки оформлення, що передували тимчасовій окупації окремих районів Донбасу. Переоформлення житла здійснювалося державними реєстраторами на території підконтрольній українській владі у районі проведення АТО без фізичної присутності сторін угоди.

Під час понад десяти обшуків на території Донецької та Одеської областей співробітники СБ України вилучили печатки та фіктивну документацію на незаконну зміну власників, захопленого терористами майна. Виявлені правоохоронцями матеріали також засвідчують, що зловмисники планували «поширити» оборудку на протиправне відчуження майна громадян в інших регіонах України, зокрема у Києві.

За матеріалами прес-центру СБУ

