Поліція Києва розслідує жахливий факт побиття дворічної дитини. ВІДЕО

Поліція Києва розслідує жахливий факт побиття дворічної дитини. ВІДЕО

19:00 05.11.2017

Дитину госпіталізували в реанімацію. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Інформація про госпіталізацію 2-річної дитини надійшла на спецлінію 102 від лікарів. Під час спілкування із матір’ю хлопчика правоохоронці з’ясували: коли жінка повернулася додому, виявила сина, який важко дихав. Жінка додала, що її співмешканець не пояснив причину поганого стану хлопчика, а почав кричати на неї. Після цього місцева мешканка викликала «швидку», а її цивільний чоловік пішов із дому.

«За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальні провадження відносно матері дитини за 1 ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) та за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України відносно співмешканця жінки», - зазначив т.в.о начальника Деснянського управління поліції Олександр Плєшков.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини травмування 2-річного хлопчика. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які отримала дитина, буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Після її результатів може відбутися перекваліфікація кримінального провадження на більш тяжкий злочин.

Відділ комунікації поліції Києва
Катерина Поліщук

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Житомирі колишній правоохоронець торгував наркотиками. ВІДЕО
У Житомирі колишній правоохоронець торгував наркотиками. ВІДЕО
05.11.2017 | 22:30
Поліція не в силах зупинити продаж наркотиків через інтернет. ВІДЕО
Поліція не в силах зупинити продаж наркотиків через інтернет. ВІДЕО
05.11.2017 | 21:30
Поліція Харківщини розкрила звіряче вбивство маленької дитини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
05.11.2017 | 21:00
Експертів вразила бездіяльність держслужбовців під час скандального ток-шоу за участі дитини. ВІДЕО
Експертів вразила бездіяльність держслужбовців під час скандального ток-шоу за участі дитини. ВІДЕО
05.11.2017 | 20:30
У Києві собака покусав дворічну дитину. ВІДЕО
У Києві собака покусав дворічну дитину. ВІДЕО
05.11.2017 | 19:30
Поліція Києва розслідує жахливий факт побиття дворічної дитини. ВІДЕО
Поліція Києва розслідує жахливий факт побиття дворічної дитини. ВІДЕО
05.11.2017 | 19:00
СБУ блокувала механізм переоформлення на бойовиків нерухомості на Донбасі. ВІДЕО
05.11.2017 | 18:00
Харківська поліція розкрила резонансне вбивство адвоката. ВІДЕО
Харківська поліція розкрила резонансне вбивство адвоката. ВІДЕО
05.11.2017 | 12:00
В Чернігові чоловіка побили через заяву про українську мову. ВІДЕО
В Чернігові чоловіка побили через заяву про українську мову. ВІДЕО
04.11.2017 | 22:30
В Сумській області в ДТП потрапив шкільний автобус. ВІДЕО
В Сумській області в ДТП потрапив шкільний автобус. ВІДЕО
04.11.2017 | 21:45
Подробиці вбивства Аміни Окуєвой. ВІДЕО
Подробиці вбивства Аміни Окуєвой. ВІДЕО
04.11.2017 | 21:30
У Києві рецидивіста підозрюють у вбивстві та розчленуванні. ВІДЕО
У Києві рецидивіста підозрюють у вбивстві та розчленуванні. ВІДЕО
04.11.2017 | 21:00
В Україні не приймають біженців, яких переслідують в Росії. ВІДЕО
В Україні не приймають біженців, яких переслідують в Росії. ВІДЕО
04.11.2017 | 20:30
Сина миколаївського депутата підозрюють у замаху на вбивство власного батька. ВІДЕО
04.11.2017 | 19:30
У Києві на хабарах викрили посадовця Державіаційної служби. ВІДЕО
У Києві на хабарах викрили посадовця Державіаційної служби. ВІДЕО
03.11.2017 | 23:15
В Києві приватний будинок закидали «коктейлями Молотова». ВІДЕО
В Києві приватний будинок закидали «коктейлями Молотова». ВІДЕО
03.11.2017 | 22:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.