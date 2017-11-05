Харківська поліція розкрила резонансне вбивство адвоката. ВІДЕО

У скоєнні тяжкого злочину працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області викрили двох рецидивістів, неодноразово засуджених за скоєння особливо тяжких злочинів

Наприкінці грудня минулого року жителів селища Циркуни Харківської області шокувала страшна новина. Ввечері поблизу офісу приватної фірми була жорстоко зарізана 35-річна жінка, яка працювала там адвокатом. Невідомі особи нанесли їй численні колото-ножові поранення, відібрали золоті вироби, сумочку, ключі від машини, на якій і зникли.

Під час огляду місця події та прилеглої території в 500 метрах від місця скоєння злочину поліцейські виявили іномарку загиблої з відчиненими дверима.

22 грудня 2016 року слідчі Липецького відділу поліції за даним фактом відкрили кілька кримінальних проваджень, за статтями «умисне вбивство», «розбій» та «незаконне заволодіння транспортним засобом».

Працівники слідчо-оперативної групи ретельно вивчили коло знайомих жінки, поспілкувалися із колегами по роботі, сусідами, друзями. Виявилося, що загибла працювала юристом у одній фірмі та керувала іншою, обидва підприємства займалися вирощуванням та продажем сільськогосподарської продукції. У жінки залишилася неповнолітня донька, яку вона виховувала сама.

Під час роботи над розкриттям злочину до працівників Управління карного розшуку обласного главку поліції надійшла оперативна інформація про те, що до скоєння розбійного нападу можуть бути причетні дві особи: 27-річний мешканець селища Руські Тишки одного з райцентрів Харківщини та 29-річний житель Дніпровської області. Чоловіки мали неабиякий кримінальний досвід, обидва раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності.

Житель Харківщини – за скоєння грабежу, зґвалтування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та скоєння низки майнових злочинів. Його подільник відбував покарання за вбивство, розбій та грабіж. До того ж, чоловік відрізнявся особливою жорстокістю.

Під час проведення оперативних заходів, зловмисник був затриманий розшуковцями Харківщини у місті Нікополі. Іншого співучасника злочину поліцейські затримали напередодні.

Як встановило слідство, чоловіки вирішили заволодіти майном жінки-адвоката та розробили для здійснення своїх злочинних намірів докладний план. Ввечері 22 грудня 2016 року вони прибули до селища Циркуни і в означеному місці стали очікувати жертву. Коли жінка вийшла з офісу, 29-річний злодій напав на неї у дворі будівлі та почав відбирати особисте майно. В цей час інший зловмисник спостерігав за вулицею. Несподівано жінка почала чинити відчайдушний опір та голосно кричати. Нападник за допомогою ножа став наносити їй численні удари. Коли жертва знепритомніла, зірвав ювелірні прикраси, відібрав телефон, сумочку, ключі від автівки. Від’їхавши неподалік від місця злочину, злодії обшукали іномарку потерпілої, не знайшли нічого цінного та покинули авто.

Після скоєння злочину подільники розділили кримінальну здобич – близько 10 тисяч гривень, золоті прикраси та мобільний телефон вирішили здати до ломбарду у місті Нікополі.

Зараз чоловіки затримані, вирішується питання щодо повідомлення їм підозри у скоєнні кримінальних правопорушень за п.6 ч.2 ст. 115, ч.4 ст. 187 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, а також обрання міри запобіжного заходу. Максимальне покарання за скоєне передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув’язнення. Окрім того, зловмисники будуть перевірені на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області