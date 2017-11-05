Експертів вразила бездіяльність держслужбовців під час скандального ток-шоу за участі дитини. ВІДЕО

Резонансна справа про дівчинку із Львівщини, яка у свої 12 років народила дитину, несе все нові наслідки. Так, для публічного з’ясування ситуації в цілому і, зокрема, питання щодо батька новонародженої, і сама шестикласниця з дитям, і її мати, вітчим та брати були запрошені на популярне ток-шоу одного із провідних телеканалів країни. Однак те, як подали цей матеріал, а потім, у погоні за шаленим рейтингом, зняли ще й його продовження, викликало занепокоєння та навіть осуд в суспільстві. Фахівців схвилювала і бездіяльність за таких умов державних службовців, присутніх під час зйомок. Більше дивіться у сюжеті.