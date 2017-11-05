Поліція не в силах зупинити продаж наркотиків через інтернет. ВІДЕО
Поліція не в силах зупинити продаж наркотиків через інтернет. ВІДЕО
Належного контролю немає – тож діти вже давно на «ти» з наркотиками. Придбати спайси, солі, фен можна з допомогою лише одного кліку. Поліція про це знає, та чомусь їхніх дій замало. Батьки ж, як кажуть експерти, про те, що їхні діти вживають наркотики, дізнаються в останню чергу, коли вже запізно, коли у дитини вже є залежність.
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