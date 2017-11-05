У Києві собака покусав дворічну дитину. ВІДЕО

У Києві, на Оболонській набережній собака покусав дворічного хлопчика. З дитиною саме бавилась няня. Жінка розповідає, нічого не віщувало біди, вони з Дарієм годували качок. Аж раптом собака, зірвався з ланцюгу господаря та рвонув прямісінько на дитину.