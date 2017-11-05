У Житомирі колишній правоохоронець торгував наркотиками. ВІДЕО
У Житомирі колишній правоохоронець торгував наркотиками. ВІДЕО
Його так би мовити «однодумці» - десятеро жителів Львівської та Житомирської областей. Судячи зі всього їхнє резюме чоловікові підійшло, бо усі вони мали за плечима кримінальний досвід.
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