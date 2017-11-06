На Волині правоохоронці викрили підпільний наркологічний центр. ВІДЕО

На Волині правоохоронці викрили підпільний наркологічний центр. ВІДЕО

10:22 06.11.2017

Прокуратурою Волинської області, працівниками Луцькоі місцевоі прокуратури та Луцького відділу поліції Головного управлінні Національної поліції у Волинській області в одному з  житлових будинків населеного пункту поблизу обласного центру у ході санкціонованого обшуку виявлено понад 30 осіб - мешканців Волинської, Івано-Франківської, Харківської, Львівської та інших областей, які незаконно утримувались під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності,а також хронічного алкоголізму.

Громадяни були позбавленні засобів зв’язку, особисті документи та верхнього одягу.

Як з’ясовано, організація так званого реабілітаційного центру здійснювалась на платній щомісячній основі (6 тис. грн.)

Про функціонування цього центру на території Луцького району органам державної влади, місцевого самоврядування відомо не було.

Триває досудове розслідування. Затримано двох осіб, причетних до протиправного функціонування центру.

Вирішується питання про оголошення ім про підозру у катуванні та незаконному позбавлення волі кількох осіб на тривалий час з корисливих мотивів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України) та обрання щодо них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Волині правоохоронці викрили підпільний наркологічний центр. ВІДЕО
На Волині правоохоронці викрили підпільний наркологічний центр. ВІДЕО
06.11.2017 | 10:22
Звіряче вбивство чоловіка оперативно розкрила поліція Харківщини. ВІДЕО
Звіряче вбивство чоловіка оперативно розкрила поліція Харківщини. ВІДЕО
06.11.2017 | 08:00
У Харкові невідомі обстріляли автомобіль "Ауді", водій загинув. ВІДЕО
У Харкові невідомі обстріляли автомобіль "Ауді", водій загинув. ВІДЕО
06.11.2017 | 07:20
У Житомирі колишній правоохоронець торгував наркотиками. ВІДЕО
У Житомирі колишній правоохоронець торгував наркотиками. ВІДЕО
05.11.2017 | 22:30
Поліція не в силах зупинити продаж наркотиків через інтернет. ВІДЕО
Поліція не в силах зупинити продаж наркотиків через інтернет. ВІДЕО
05.11.2017 | 21:30
Поліція Харківщини розкрила звіряче вбивство маленької дитини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
05.11.2017 | 21:00
Експертів вразила бездіяльність держслужбовців під час скандального ток-шоу за участі дитини. ВІДЕО
Експертів вразила бездіяльність держслужбовців під час скандального ток-шоу за участі дитини. ВІДЕО
05.11.2017 | 20:30
У Києві собака покусав дворічну дитину. ВІДЕО
У Києві собака покусав дворічну дитину. ВІДЕО
05.11.2017 | 19:30
Поліція Києва розслідує жахливий факт побиття дворічної дитини. ВІДЕО
Поліція Києва розслідує жахливий факт побиття дворічної дитини. ВІДЕО
05.11.2017 | 19:00
СБУ блокувала механізм переоформлення на бойовиків нерухомості на Донбасі. ВІДЕО
05.11.2017 | 18:00
Харківська поліція розкрила резонансне вбивство адвоката. ВІДЕО
Харківська поліція розкрила резонансне вбивство адвоката. ВІДЕО
05.11.2017 | 12:00
В Чернігові чоловіка побили через заяву про українську мову. ВІДЕО
В Чернігові чоловіка побили через заяву про українську мову. ВІДЕО
04.11.2017 | 22:30
В Сумській області в ДТП потрапив шкільний автобус. ВІДЕО
В Сумській області в ДТП потрапив шкільний автобус. ВІДЕО
04.11.2017 | 21:45
Подробиці вбивства Аміни Окуєвой. ВІДЕО
Подробиці вбивства Аміни Окуєвой. ВІДЕО
04.11.2017 | 21:30
У Києві рецидивіста підозрюють у вбивстві та розчленуванні. ВІДЕО
У Києві рецидивіста підозрюють у вбивстві та розчленуванні. ВІДЕО
04.11.2017 | 21:00
В Україні не приймають біженців, яких переслідують в Росії. ВІДЕО
В Україні не приймають біженців, яких переслідують в Росії. ВІДЕО
04.11.2017 | 20:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.