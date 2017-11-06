В Києві побилися футбольні вболівальники. ВІДЕО

В Києві побилися футбольні вболівальники. ВІДЕО

19:45 06.11.2017

Близько двохсот молодиків пішли стінка на стінку на вулиці Василя Касіяна в Києві одразу після матчу між київським «Динамо» та полтавською «Ворсклою». Що цікаво, билися столичні хулігани не з полтавцями, а з одеситами з так званого футбольного угрупування «Сегедка». Озвірілі молодики билися аж поки не приїхали поліцейські. Декому вдалося втекти але чимало забіяк затримали. До відділку автобусами доставили 30 людей. Ще троє людей госпіталізували. Один у важкому стані. Решта від допомоги медиків відмовились.

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