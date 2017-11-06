Карколомна аварія на столичному перехресті. «БМВ» перекинув на бік «Міцубісі». ВІДЕО
Карколомна аварія на столичному перехресті. «БМВ» перекинув на бік «Міцубісі». ВІДЕО
На перетині Набережно-Лугової та Межигірської не розминулись два легковики. Один з них перекинувся з коліс на бік, водія іншого забрали до лікарні.
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