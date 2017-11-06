Судді відпустили раніше засудженого за вбивство прикордонника. ВІДЕО

Колишнього прикордонника Сергія Колмогорова, якого раніше засудили за вбивство, після двох років у СІЗО відпустили на волю. Таке рішення прийняв Вищий спеціалізований суд України. Слуги Феміди відправили справу знову на розгляд до суду першої інстанції в Маріуполі. Цей же суд має повторно обрати чоловікові міру запобіжного заходу. Однак, наразі Сергій знаходиться на волі. Детальніше дивіться у сюжеті.