У Києві жінку скоротили поки вона була у декреті. ВІДЕО
У Києві жінку скоротили поки вона була у декреті. ВІДЕО
Киянка Оксана – молода мама. Майже три роки до вагітності вона пропрацювала на держпідприємстві прес-секретарем. Та от поки у декретній відпустці вона доглядала свою новонароджену дівчинку, тишком-нишком, жінку з роботи… звільнили. Подробиці у сюжеті.
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