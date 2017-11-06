У Чернівцях водій на Mercedes збив 19-ти річну дівчину. ВІДЕО
У Чернівцях водій на Mercedes збив 19-ти річну дівчину. ВІДЕО
Смертельна ДТП сталась в Чернівцях. Водій Mercedes збив 19-ти річну дівчину прямісінько на пішохідному переході. А потім зник з місця аварії. У поліції кажуть, водій автомобіля їхав на червоне світло. До того ж, очевидці ДТП стверджують – водій, що скоїв наїзд, вочевидь був напідпитку.
Не тільки це..також дивіться в огляді ДТП….
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