У Чернівцях водій на Mercedes збив 19-ти річну дівчину. ВІДЕО

Смертельна ДТП сталась в Чернівцях. Водій Mercedes збив 19-ти річну дівчину прямісінько на пішохідному переході. А потім зник з місця аварії. У поліції кажуть, водій автомобіля їхав на червоне світло. До того ж, очевидці ДТП стверджують – водій, що скоїв наїзд, вочевидь був напідпитку.

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