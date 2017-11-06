У центрі Києва чоловік голяка бігав від поліцейських. ВІДЕО
У центрі Києва чоловік голяка бігав від поліцейських. ВІДЕО
Голий хуліган вирішив перевірити фізичну підготовку патрульних поліцейських. Молодий чоловік, у чому мама народила, від копів бігав «Хрещатиком».
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