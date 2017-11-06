У центрі Києва чоловік голяка бігав від поліцейських. ВІДЕО

Голий хуліган вирішив перевірити фізичну підготовку патрульних поліцейських. Молодий чоловік, у чому мама народила, від копів бігав «Хрещатиком».

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

Любителі лотереї добряче полоскотали нерви всьому Хмельницькому…

Замовне вбивство бізнесмена у Харкові…

У стриптиз-клубі стався вибух…

На цукровому заводі під Києвом загинув чоловік.