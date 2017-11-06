В Луцьку на хабарі затримали екс-депутата. ВІДЕО

В Луцьку на хабарі затримали екс-депутата. ВІДЕО

22:45 06.11.2017

В Луцьку правоохоронці затримали на отриманні хабаря колишнього депутата обласної ради. Він вимагав дві тисячі доларів за у місцевого підприємця. За це обіцяв посприяти у видачі дозволів на розміщення МАФІВ.

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