В Одесі небайдужа жінка знайшла зниклого хлопчика. ВІДЕО
В Одесі небайдужа жінка знайшла зниклого хлопчика. ВІДЕО
Ситуацій, коли діти тікають з дому стаються регулярно. Коли ж це відбувається, батьки не знаходять собі місця. Ось ці чоловік та жінка теж проплакали всі сльози. Їхні прийомні сини – Тарас Андрійчук та Валік Єштокін пішли з дому та не повернулися. Діти зникли ще 22 липня. Всі спроби знайти їх самотужки не дали ніяких результатів. У батьків уже майже опустилися руки. Навіть поліція виявилася безсила. Батьки вирішили звернутися до служби розшуку дітей «Магнолії-ТВ».
|
06.11.2017 | 23:15
|
06.11.2017 | 22:45
|
06.11.2017 | 22:15
|
06.11.2017 | 21:45
|
06.11.2017 | 21:15
|
06.11.2017 | 20:45
|
06.11.2017 | 20:15
|
06.11.2017 | 19:45
|
06.11.2017 | 10:22
|
06.11.2017 | 08:00
|
06.11.2017 | 07:20
|
05.11.2017 | 22:30
|
05.11.2017 | 21:30
|
05.11.2017 | 21:00
|
05.11.2017 | 20:30
|
05.11.2017 | 19:30
-
- 1 з 882
- ››