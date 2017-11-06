В Одесі небайдужа жінка знайшла зниклого хлопчика. ВІДЕО

Ситуацій, коли діти тікають з дому стаються регулярно. Коли ж це відбувається, батьки не знаходять собі місця. Ось ці чоловік та жінка теж проплакали всі сльози. Їхні прийомні сини – Тарас Андрійчук та Валік Єштокін пішли з дому та не повернулися. Діти зникли ще 22 липня. Всі спроби знайти їх самотужки не дали ніяких результатів. У батьків уже майже опустилися руки. Навіть поліція виявилася безсила. Батьки вирішили звернутися до служби розшуку дітей «Магнолії-ТВ».