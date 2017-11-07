Поліція розслідує смертельну ДТП із пожежею на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО
Поліція розслідує смертельну ДТП із пожежею на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО
Слідчі встановлюють усі обставини смертельної дорожньо-транспортнної пригоди, яка сталась на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Біла Криниця Рівненського району.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 29-річний мешканець Кропивницького, водій автомобіля «DAF» з напівпричепом рухався зі сторони Рівного в напрямку столиці. У селі Біла Криниця він проявив неуважність та здійснив наїзд на стоячий автовоз «DAF» під керуванням 39-річного жителя Запорізької області, який якраз зупинився у колоні на червоний сигнал світлофору.
Внаслідок зіткнення автовоз, яким керував 39-річний мешканець Запорізької області загорівся, водію, на щастя вдалося вибратися з кабіни неушкодженим. Від удару по інерції палаюча вантажівка продовжила рух та зіткнулась з автомобілем, який стояв попереду у колоні на червоний сигнал світлофору. А саме, з автомобілем «Scania» з напівпричепом під керуванням громадянина Туреччини, який у свою чергу зіткнувся з бензовозом «МАН».
У результаті ДТП 29-річний водій автовоза, мешканець Кропивницького від отриманих травм загинув на місці, тіло затисло у кабіні його дістали рятувальники. Ніхто більше не постраждав.
Обидва автовози їхали з республіки Чехія та перевозили по шість автомобілів «Hyundai Tucson». Один з автомобілів «DAF» повністю знищено вогнем, також вогнем пошкоджено чотири з шести позашляховиків, які перевозили у автопричепі. Крім того, автомобіль «Scania», бензовоз «МАН» та позашляховики з іншої вантажівки отримали механічні пошкодження.
Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У межах розслідування поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.
За матерілами ВК ГУНП у Рівненській області
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