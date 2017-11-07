Поліція розслідує смертельну ДТП із пожежею на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО

Поліція розслідує смертельну ДТП із пожежею на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО

01:00 07.11.2017

Слідчі встановлюють усі обставини смертельної дорожньо-транспортнної пригоди, яка сталась на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Біла Криниця Рівненського району.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 29-річний мешканець Кропивницького, водій автомобіля «DAF» з напівпричепом рухався зі сторони Рівного в напрямку столиці. У селі Біла Криниця він проявив неуважність та здійснив наїзд на стоячий автовоз «DAF» під керуванням 39-річного жителя Запорізької області, який якраз зупинився у колоні на червоний сигнал світлофору.

Внаслідок зіткнення автовоз, яким керував 39-річний мешканець Запорізької області загорівся, водію, на щастя вдалося вибратися з кабіни неушкодженим. Від удару по інерції палаюча вантажівка продовжила рух та зіткнулась з автомобілем, який стояв попереду у колоні на червоний сигнал світлофору. А саме, з автомобілем «Scania» з напівпричепом під керуванням громадянина Туреччини, який у свою чергу зіткнувся з бензовозом «МАН».

У результаті ДТП 29-річний водій автовоза, мешканець Кропивницького від отриманих травм загинув на місці, тіло затисло у кабіні його дістали рятувальники. Ніхто більше не постраждав.

Обидва автовози їхали з республіки Чехія та перевозили по шість автомобілів «Hyundai Tucson». Один з автомобілів «DAF» повністю знищено вогнем, також вогнем пошкоджено чотири з шести позашляховиків, які перевозили у автопричепі. Крім того, автомобіль «Scania», бензовоз «МАН» та позашляховики з іншої вантажівки отримали механічні пошкодження.

Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У межах розслідування поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.

За матерілами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Поліція розслідує смертельну ДТП із пожежею на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО
Поліція розслідує смертельну ДТП із пожежею на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО
07.11.2017 | 01:00
В Одесі небайдужа жінка знайшла зниклого хлопчика. ВІДЕО
В Одесі небайдужа жінка знайшла зниклого хлопчика. ВІДЕО
06.11.2017 | 23:15
В Луцьку на хабарі затримали екс-депутата. ВІДЕО
В Луцьку на хабарі затримали екс-депутата. ВІДЕО
06.11.2017 | 22:45
У центрі Києва чоловік голяка бігав від поліцейських. ВІДЕО
У центрі Києва чоловік голяка бігав від поліцейських. ВІДЕО
06.11.2017 | 22:15
У Чернівцях водій на Mercedes збив 19-ти річну дівчину. ВІДЕО
У Чернівцях водій на Mercedes збив 19-ти річну дівчину. ВІДЕО
06.11.2017 | 21:45
У Києві жінку скоротили поки вона була у декреті. ВІДЕО
У Києві жінку скоротили поки вона була у декреті. ВІДЕО
06.11.2017 | 21:15
Судді відпустили раніше засудженого за вбивство прикордонника. ВІДЕО
Судді відпустили раніше засудженого за вбивство прикордонника. ВІДЕО
06.11.2017 | 20:45
Карколомна аварія на столичному перехресті. «БМВ» перекинув на бік «Міцубісі». ВІДЕО
Карколомна аварія на столичному перехресті. «БМВ» перекинув на бік «Міцубісі». ВІДЕО
06.11.2017 | 20:15
В Києві побилися футбольні вболівальники. ВІДЕО
В Києві побилися футбольні вболівальники. ВІДЕО
06.11.2017 | 19:45
На Волині правоохоронці викрили підпільний наркологічний центр. ВІДЕО
На Волині правоохоронці викрили підпільний наркологічний центр. ВІДЕО
06.11.2017 | 10:22
Звіряче вбивство чоловіка оперативно розкрила поліція Харківщини. ВІДЕО
Звіряче вбивство чоловіка оперативно розкрила поліція Харківщини. ВІДЕО
06.11.2017 | 08:00
У Харкові невідомі обстріляли автомобіль "Ауді", водій загинув. ВІДЕО
У Харкові невідомі обстріляли автомобіль "Ауді", водій загинув. ВІДЕО
06.11.2017 | 07:20
У Житомирі колишній правоохоронець торгував наркотиками. ВІДЕО
У Житомирі колишній правоохоронець торгував наркотиками. ВІДЕО
05.11.2017 | 22:30
Поліція не в силах зупинити продаж наркотиків через інтернет. ВІДЕО
Поліція не в силах зупинити продаж наркотиків через інтернет. ВІДЕО
05.11.2017 | 21:30
Поліція Харківщини розкрила звіряче вбивство маленької дитини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
05.11.2017 | 21:00
Експертів вразила бездіяльність держслужбовців під час скандального ток-шоу за участі дитини. ВІДЕО
Експертів вразила бездіяльність держслужбовців під час скандального ток-шоу за участі дитини. ВІДЕО
05.11.2017 | 20:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи допустимо активістам власноруч затримувати і карати тих, кого вони підозрюють у сепаратизмі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.