Потужний вибух у столичній квартирі: суїцид чи необачність. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На місці пожежні застали жахливу картину – меблі, книги, і всі домашні речі були зламані та розкидані впереміш із шматками бетону. Вибух зніс всі перестінки у квартирі до основи. Всьому виною, за словами фахівців, став газ. Більше дивіться у сюжеті.