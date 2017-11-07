Потужний вибух у столичній квартирі: суїцид чи необачність. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Потужний вибух у столичній квартирі: суїцид чи необачність. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На місці пожежні застали жахливу картину – меблі, книги, і всі домашні речі були зламані та розкидані впереміш із шматками бетону. Вибух зніс всі перестінки у квартирі до основи. Всьому виною, за словами фахівців, став газ. Більше дивіться у сюжеті.
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