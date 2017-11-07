У Києві п’яний водій, тікаючи від патрульних, влетів у стовп. ВІДЕО
У Києві п’яний водій, тікаючи від патрульних, влетів у стовп. ВІДЕО
Справжня погоня на київських дорогах. Рано вранці активістам зателефонував таксист і розповів – біля одного із нічних клубів, що на вулиці Михайла Максимовича 4 - п’яний чоловік сів за кермо
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