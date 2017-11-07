У Києві між двома маршрутками затисло людей: є жертви. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Ринок Героїв Дніпра, Київ. Субота, велике скупчення людей. Поблизу автобусна зупинка. Водій одного тролейбуса зупинився на другій смузі. Із салону почали виходити пасажири. Та тільки-но вони вийшли на вулицю – як на людей наїхала маршрутка. Попереду стояла ще одна маршрутка. Тож пасажирів буквально затиснуло між двома автобусами. Двоє людей - подружжя загинули, ще одну потерпілу медики госпіталізували до лікарні.