У Києві між двома маршрутками затисло людей: є жертви. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві між двома маршрутками затисло людей: є жертви. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Ринок Героїв Дніпра, Київ. Субота, велике скупчення людей. Поблизу автобусна зупинка. Водій одного тролейбуса зупинився на другій смузі. Із салону почали виходити пасажири. Та тільки-но вони вийшли на вулицю – як на людей наїхала маршрутка. Попереду стояла ще одна маршрутка. Тож пасажирів буквально затиснуло між двома автобусами. Двоє людей - подружжя загинули, ще одну потерпілу медики госпіталізували до лікарні.
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