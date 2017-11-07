П’яна ДТП: у Києві зіткнулися «BMW» та ВАЗ. ВІДЕО

І ще одна аварія в Києві. Зіткнулися дві автівки - ВАЗ та БМВ. Аварія сталась на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Головка. БМВ їхала проспектом у бік Севастопольської площі. На зустріч - ВАЗ. Водій хотів повернути ліворуч. Однак не встиг. Саме тут машини зіткнулися.