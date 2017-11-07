Харківська поліція розглядає три версії мотивів резонансного вбивства. ВІДЕО
Харківська поліція розглядає три версії мотивів резонансного вбивства. ВІДЕО
Про хід розслідування злочину під час брифінгу розповів заступник начальника ГУНП в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Чиж.
За його словами, серед версій: вбивство через борги та зобов’язання; вбивство через помсту або з метою перерозподілу сфер кримінального середовища.
Нагадаємо, 4 листопада близько 23:30 до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство чоловіка в автомобілі «АУДІ» на вулиці Клочківській. Особа загиблого встановлена. Ним виявився 45-річний уродженець Барнаула, який мешкав у Харкові та планував займатися підприємницькою діяльністю.
Як розповів Сергій Чиж, працівниками поліції проведений ретельний огляд місця події, вилучені речові докази, призначено 25 експертиз. Також опитуються мешканці будинку, біля якого стався злочин, встановлюються маршрути пересування автомобіля та наявність відео з камер спостереження.
Слідством на даний час розглядається три основні версії скоєння злочину: вбивство через борги та зобов’язання; вбивство через помсту; вбивство з метою перерозподілу сфер кримінального середовища. Для роботи над кожною версією створені спеціальні групи з числа досвідчених працівників.
Начальник слідчого управління підкреслив, що зловмисники ретельно готувалися до скоєння злочину, діяли професійно та, скоріш за все, у виконавця був помічник.
Працівники поліції звертаються до свідків та очевидців події з проханням надати інформацію до Головного управління Нацполіції в Харківській області. Конфіденційність гарантована.
Досудове розслідування за кримінальним провадженням, відкритим за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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