Харківська поліція розглядає три версії мотивів резонансного вбивства. ВІДЕО

Про хід розслідування злочину під час брифінгу розповів заступник начальника ГУНП в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Чиж.

За його словами, серед версій: вбивство через борги та зобов’язання; вбивство через помсту або з метою перерозподілу сфер кримінального середовища.

Нагадаємо, 4 листопада близько 23:30 до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство чоловіка в автомобілі «АУДІ» на вулиці Клочківській. Особа загиблого встановлена. Ним виявився 45-річний уродженець Барнаула, який мешкав у Харкові та планував займатися підприємницькою діяльністю.



Як розповів Сергій Чиж, працівниками поліції проведений ретельний огляд місця події, вилучені речові докази, призначено 25 експертиз. Також опитуються мешканці будинку, біля якого стався злочин, встановлюються маршрути пересування автомобіля та наявність відео з камер спостереження.