В Одесі за ніч згоріли одразу 20 автомобілів. ВІДЕО

В Одесі за одну ніч згоріли одразу 20 автомобілів. Зайнялися машини у різних районах міста з різницею десь у кілька годин. Найбільше дісталося водіям зі спального масиву «Райдужний». Тут на автостоянці горіли 9 авто. Поліцейські підозрюють, що такі масові пожежі авто – не випадковість. Розслідують підпал. Подробиці у сюжеті.