В Одесі за ніч згоріли одразу 20 автомобілів. ВІДЕО
В Одесі за ніч згоріли одразу 20 автомобілів. ВІДЕО
В Одесі за одну ніч згоріли одразу 20 автомобілів. Зайнялися машини у різних районах міста з різницею десь у кілька годин. Найбільше дісталося водіям зі спального масиву «Райдужний». Тут на автостоянці горіли 9 авто. Поліцейські підозрюють, що такі масові пожежі авто – не випадковість. Розслідують підпал. Подробиці у сюжеті.
|
07.11.2017 | 19:45
|
07.11.2017 | 08:00
|
07.11.2017 | 07:00
|
07.11.2017 | 06:45
|
07.11.2017 | 06:30
|
07.11.2017 | 06:15
|
07.11.2017 | 01:00
|
06.11.2017 | 23:15
|
06.11.2017 | 22:45
|
06.11.2017 | 22:15
|
06.11.2017 | 21:45
|
06.11.2017 | 21:15
|
06.11.2017 | 20:45
|
06.11.2017 | 20:15
|
06.11.2017 | 19:45
|
06.11.2017 | 10:22
-
- 1 з 883
- ››