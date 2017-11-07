Другому учаснику ДТП у Харкові оголосили про підозру. ВІДЕО

Другого учасника моторошної ДТП у Харкові перекваліфікували зі свідка на підозрюваного. У понеділок ввечері Київський районний суд Харкова відхилив скаргу адвоката водія Volkswagen Touareg. Захисник Генадія Дронова хотів, щоб його клієнта суд визнав потерпілим в аварії. Натомість наступного дня, рішення суду було цілком протилежне. Водію Touareg оголосили про підозру. Мовляв у ДТП, в якій загинуло шестеро людей та ще п’ять постраждали винна не лише Олена Зайцева.