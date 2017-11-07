У Києві «Мерседес» вилетів на зупинку, збив стовп, а потім спалахнув. ВІДЕО
У Києві «Мерседес» вилетів на зупинку, збив стовп, а потім спалахнув. ВІДЕО
В один момент на справжнє згарище перетворилася вулиця Заболотного у Києві. Тут спалахнув автомобіль – пожежі передувала серйозна аварія. Легковик Мерседес став некерованим, кажуть очевидці. На швидкості полетів прямісінько в бік зупинки громадського транспорту, спинив його лише металевий стовп.
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