На Вінниччині посеред дороги перекинулась фура. ВІДЕО
На Вінниччині посеред дороги перекинулась фура. ВІДЕО
У Вінницькій області сталась жахлива автопригода. Дорогою неподалік Калинівки вантажівка злетіла з дороги. Її причіп навіть перекрутило по спіралі. Страшно уявити, що було б, якби в момент аварії поруч були ще й інші машини - легковики…
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