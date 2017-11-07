На Вінниччині посеред дороги перекинулась фура. ВІДЕО

У Вінницькій області сталась жахлива автопригода. Дорогою неподалік Калинівки вантажівка злетіла з дороги. Її причіп навіть перекрутило по спіралі. Страшно уявити, що було б, якби в момент аварії поруч були ще й інші машини - легковики…

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