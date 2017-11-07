На Вінниччині посеред дороги перекинулась фура. ВІДЕО

На Вінниччині посеред дороги перекинулась фура. ВІДЕО

21:45 07.11.2017

У Вінницькій області сталась жахлива автопригода. Дорогою неподалік Калинівки вантажівка злетіла з дороги. Її причіп навіть перекрутило по спіралі. Страшно уявити, що було б, якби в момент аварії поруч були ще й інші машини - легковики…

Не тільки це..також дивіться в огляді ДТП….

В Одесі сталась серйозна аварія за участі «BMW» та «Renault»…

У Києві «Volvo» протаранив мікроавтобус із пасажирами…

У Києві за одну ніч поліція двічі затримала п’яного водія…

У Черкасах п’яний водій втік з місця ДТП.

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