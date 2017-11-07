В Одесі від вогню врятували двох людей. ВІДЕО
В Одесі від вогню врятували двох людей. ВІДЕО
О восьмій годині ранку пожежним зателефонували і розповіли – на вулиці Фонтанська дорога горить п’ятиповерховий будинок. Вже за кілька хвилин на місці були 16 рятувальників…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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