Через вплив соцмереж приватна лабораторія вибачилася перед клієнткою. ВІДЕО

У прикру ситуацію потрапила Людмила Юзва із Києва. На своїй сторінці у Фейсбук вона поскаржилась, чим закінчилося для неї банальне здавання крові для аналізу у приватній лабораторії. Більше дивіться у сюжеті.

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