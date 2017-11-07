Через вплив соцмереж приватна лабораторія вибачилася перед клієнткою. ВІДЕО

Через вплив соцмереж приватна лабораторія вибачилася перед клієнткою. ВІДЕО

22:45 07.11.2017

У прикру ситуацію потрапила Людмила Юзва із Києва. На своїй сторінці у Фейсбук вона поскаржилась, чим закінчилося для неї банальне здавання крові для аналізу у приватній лабораторії. Більше дивіться у сюжеті. 

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

Юрій Луценко пообіцяв розібратися в конфлікті вчительки із правоохоронцями в Білій Церкві.

За лічені години письменнику вдалося зібрати необхідну суму для приладу в реанімацію новонароджених.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Через вплив соцмереж приватна лабораторія вибачилася перед клієнткою. ВІДЕО
Через вплив соцмереж приватна лабораторія вибачилася перед клієнткою. ВІДЕО
07.11.2017 | 22:45
В Одесі від вогню врятували двох людей. ВІДЕО
В Одесі від вогню врятували двох людей. ВІДЕО
07.11.2017 | 22:15
На Вінниччині посеред дороги перекинулась фура. ВІДЕО
На Вінниччині посеред дороги перекинулась фура. ВІДЕО
07.11.2017 | 21:45
Правозахисників обурило «полювання» військових на призовників. ВІДЕО
Правозахисників обурило «полювання» військових на призовників. ВІДЕО
07.11.2017 | 21:15
У Києві «Мерседес» вилетів на зупинку, збив стовп, а потім спалахнув. ВІДЕО
У Києві «Мерседес» вилетів на зупинку, збив стовп, а потім спалахнув. ВІДЕО
07.11.2017 | 20:45
Другому учаснику ДТП у Харкові оголосили про підозру. ВІДЕО
Другому учаснику ДТП у Харкові оголосили про підозру. ВІДЕО
07.11.2017 | 20:15
В Одесі за ніч згоріли одразу 20 автомобілів. ВІДЕО
В Одесі за ніч згоріли одразу 20 автомобілів. ВІДЕО
07.11.2017 | 19:45
Харківська поліція розглядає три версії мотивів резонансного вбивства. ВІДЕО
Харківська поліція розглядає три версії мотивів резонансного вбивства. ВІДЕО
07.11.2017 | 08:00
У Києві п’яний водій, тікаючи від патрульних, влетів у стовп. ВІДЕО
У Києві п’яний водій, тікаючи від патрульних, влетів у стовп. ВІДЕО
07.11.2017 | 07:00
П’яна ДТП: у Києві зіткнулися «BMW» та ВАЗ. ВІДЕО
П’яна ДТП: у Києві зіткнулися «BMW» та ВАЗ. ВІДЕО
07.11.2017 | 06:45
У Києві між двома маршрутками затиснуло людей: є жертви. ВІДЕО
У Києві між двома маршрутками затисло людей: є жертви. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
07.11.2017 | 06:30
Потужний вибух у столичній квартирі: суїцид чи прикра випадковість. ВІДЕО
Потужний вибух у столичній квартирі: суїцид чи необачність. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
07.11.2017 | 06:15
Поліція розслідує смертельну ДТП із пожежею на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО
Поліція розслідує смертельну ДТП із пожежею на трасі Київ-Чоп. ВІДЕО
07.11.2017 | 01:00
В Одесі небайдужа жінка знайшла зниклого хлопчика. ВІДЕО
В Одесі небайдужа жінка знайшла зниклого хлопчика. ВІДЕО
06.11.2017 | 23:15
В Луцьку на хабарі затримали екс-депутата. ВІДЕО
В Луцьку на хабарі затримали екс-депутата. ВІДЕО
06.11.2017 | 22:45
У центрі Києва чоловік голяка бігав від поліцейських. ВІДЕО
У центрі Києва чоловік голяка бігав від поліцейських. ВІДЕО
06.11.2017 | 22:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи допустимо активістам власноруч затримувати і карати тих, кого вони підозрюють у сепаратизмі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.