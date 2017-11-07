Через вплив соцмереж приватна лабораторія вибачилася перед клієнткою. ВІДЕО
Через вплив соцмереж приватна лабораторія вибачилася перед клієнткою. ВІДЕО
У прикру ситуацію потрапила Людмила Юзва із Києва. На своїй сторінці у Фейсбук вона поскаржилась, чим закінчилося для неї банальне здавання крові для аналізу у приватній лабораторії. Більше дивіться у сюжеті.
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