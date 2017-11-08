Депутати не змогли відправити у відставку Арсена Авакова. ВІДЕО

Депутати не змогли відправити у відставку Арсена Авакова. ВІДЕО

09:30 08.11.2017

Верховна Рада не змогла відправити у відставку Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Постанова про звільнення діючого голови МВС набрала всього тридцять один голос народних депутатів. «Проти» проголосували сто два. Інші парламентарі утримались. Зняти з посади Арсена Авакова хотіли через нібито провал реформи поліції. 

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