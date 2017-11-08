У Києві забетонували Вічний вогонь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві забетонували Вічний вогонь. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Киян вразив нечуваний акт вандалізму. У парку Вічної Слави невідомі особи познущалися із меморіалу. У підніжжі 27-метрового обеліску зловмисники загасили Вічний вогонь. Метод вибрали досить несподіваний. Більше дивіться у сюжеті.
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