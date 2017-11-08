У Києві водій легковика на швидкості в’їхав у вантажівку. ВІДЕО
У Києві водій легковика на швидкості в’їхав у вантажівку. ВІДЕО
У Києві, в суботу близько сьомої ранку моторошна аварія сталась на вулиці Академіка Заболотного. Від машини лишився один каркас. Так понівечило легковик від зіткнення з вантажівкою. Очевидці кажуть, вантажний автомобіль взагалі стояв, а от водій на Mercedes буквально влетів у фуру
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