У Києві «Volvo» протаранив мікроавтобус із пасажирами. ВІДЕО

У Києві на перехресті Богатирської та Полярної зіткнулися дві автівки: мікроавтобус «Mercedes» та позашляховик «Volvo». Зі сторони Вишгорода їхав бус «Mercedes». У салоні були пасажири. Раптом водій вирішив повернути ліворуч. Однак саме в тому місці немає дозволу на такий маневр.