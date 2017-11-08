У Києві «Volvo» протаранив мікроавтобус із пасажирами. ВІДЕО
У Києві «Volvo» протаранив мікроавтобус із пасажирами. ВІДЕО
У Києві на перехресті Богатирської та Полярної зіткнулися дві автівки: мікроавтобус «Mercedes» та позашляховик «Volvo». Зі сторони Вишгорода їхав бус «Mercedes». У салоні були пасажири. Раптом водій вирішив повернути ліворуч. Однак саме в тому місці немає дозволу на такий маневр.
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