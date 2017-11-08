У Харкові затятого рецидивіста засуджено за вбивство і не тільки

У Харкові затятого рецидивіста засуджено за вбивство і не тільки

12:00 08.11.2017
Київський районний суд м. Харкова підтримав позицію прокуратури та визнав винним 37-річного харків'янина, неодноразово судимого за обіг наркотичних речовин та розбійні напади, відразу за кількома особливо тяжкими статтями Кримінального кодексу України.
Як розповів начальник відділу прокуратури області Ігор Чуб, чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, викрили зловмисника навесні 2014 року. Чоловік домовився з власником квартири, у якій він проживав, віддати йому комунальні борги. Проте, коли господар зайшов до приміщення, квартирант, замість того, щоб розрахуватися, почав бити його молотком по голові.
 
Між чоловіками зчинилася бійка. Коли вони опинилися на кухні, власник домоволодіння схопив електричний чайник та почав відбиватися ним. Після - вибіг з квартири. Однак квартирант наздогнав його у під'їзді та продовжив бити молотком. Чоловіку вдалося вибігти на вулицю та врятуватися. Потерпілий викликав швидку медичну допомогу.
 
Зловмисник знайшов на підлозі ключі від автомобілю "Mitsubisi Lancer", які випали з кишені власника квартири. Скориставшись ними, викрав машину.
 
Розслідуючи обставини цієї справи, слідчі розкрили ще кілька злочинів, які вчинив чоловік.
 
Так, восени 2013 року зловмисник разом зі своїм товаришем імітували дорожньо-транспортну пригоду. Рухаючись вулицею Полтавський шлях на автомобілі "Toyota Camry", вони обігнали машину марки "ВАЗ-21043", виїхали перед нею та різко загальмували. "ВАЗ" врізався у "Toyota".
 
Зловмисники почали вимагати у водія "четвірки" 2 тис. доларів  США у якості відшкодування за нібито скоєну ним ДТП. Щоб підтвердити серйозність своїх намірів, кілька разів вдарили водія, надягли на нього кайданки, відібрали мобільний телефон та документи на машину і, прикувавши до дверей свого авто, возили містом. Водій зателефонував дочці, яка принесла частину грошей. Злодії відпустили чоловіка та пообіцяли віддати документи на автомобіль лише після того, як останній погасить усю суму "боргу".
 
Крім того, у ході слідства з'ясувалося, що рік потому зловмисник вбив свого пособника. У січні 2014 року вони під час застілля посварилися із-за грошей і жінки. Щоб довести свою правоту, чоловік 18  разів вдарив товариша ножем. Зупинився тільки після того, як той замертво упав на підлогу.
 
Щоб приховати злочин, зловмисник загорнув тіло товариша у пакети, обмотав ковдрою та вивіз у багажнику автомобіля до лісосмуги за межі міста. Дорогою придбав розчин для розпалювання вогню, яким облив та підпалив тіло.
 
Після цього зловмисник оселився у квартирі, яку винаймав покійний, сказавши власнику, що той виїхав з міста. Всі особисті речі друга забрав собі. А вже за кілька місяців жертвою став і господар помешкання.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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