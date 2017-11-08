На Луганщині СБУ затримала диверсантів, які готували теракти. ВІДЕО

На Луганщині СБУ затримала диверсантів, які готували теракти. ВІДЕО

14:00 08.11.2017

Співробітники Служби безпеки України викрили у Сєверодонецьку двох диверсантів, які за вказівкою російських кураторів планували вчинити терористичні акти у місті.

Правоохоронці затримали мешканця Донецька біля адміністративної будівлі органу влади під час спостереження та проведення ним фотозйомки персоналу та охорони держустанови. При затриманні в його автомобілі було виявлено професійний фотоапарат, три мобільні телефони та документи. Також в ході обшуку було вилучено пакунок із вибуховим пристроєм з трьома тротиловими шашками. Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник після скоєння злочину планував виїхати до іншого регіону України для підготовки наступного теракту.

Співробітники СБ України встановили, що мешканець Сєверодонецька збирав інформацію про підрозділи сил АТО, режим охорони адмінбудівель та правоохоронних органів у місті. Після цього за вказівкою куратора він обрав об’єкт диверсії – територію біля місця дислокації підрозділу Збройних Сил України. Правоохоронці затримали терориста коли він прямував до місця скоєння злочину. Під час обшуку в нього було вилучено саморобний вибуховий пристрій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального Кодексу України. Наразі зловмисникам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії, зокрема для встановлення причетності затриманих осіб до терактів в інших регіонах України.

За матеріалами прес-центру СБУ

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