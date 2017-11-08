Пожежа у центрі Києва паралізувала рух транспорту. ВІДЕО
Пожежа у центрі Києва паралізувала рух транспорту. ВІДЕО
У Києві, близько десятої години ранку на розі вулиць Жилянської та Володимирської спалахнув чотириповерховий будинок. За попередньою інформацією, епіцентром пожежі став ресторан на першому поверсі. За лічені хвилини полум’я піднялось на останній поверх.
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