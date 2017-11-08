Потрійна ДТП у Києві. Удар «лоб-у-лоб» став смертельним для одного водія. ВІДЕО
Потрійна ДТП у Києві. Удар «лоб-у-лоб» став смертельним для одного водія. ВІДЕО
Ранкова година пік, та вулиця Вадима Гетьмана у Києві відносно розвантажена, аж раптом тут стається потрійна ДТП, гине людина. Як розповіли в прес-службі столичної поліції, водій Hyundai Tucson виїхав на смугу зустрічного руху і цим самим спровокував страшну аварію.
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