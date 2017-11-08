Російського журналіста Захара Виноградова не пустили в Україну. ВІДЕО
Російського журналіста Захара Виноградова не пустили в Україну. ВІДЕО
Ще одного російського журналіста Захара Виноградова не пустили в Україну. Чоловіка висадили із потяга Москва-Одеса в Конотопі під час перевірки документів. Згідно інформації, яку мали прикордонники, прізвище журналіста у Службі безпеки України значилося під літерою «Д», а це означає, що йому заборонено в’їзд на територію нашої держави на 5 років.
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