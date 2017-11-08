Кількість інтернет-шахрайств в Україні зросла на 20%. ВІДЕО

Поліцейські попередили українців про те. що інтернет-шахраї останнім часом стали дуже активними. Вигадують все нові схеми злочинів. Правоохоронці наголошують, що у цьому році таких випадків стало аж на 20% більше ніж у 2016 році.

Окрім того додають, що попри високий рівень злочинності, багато шахрайств розкрили. Із 556 заяв підозри вручили по 95 випадках.

І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…

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