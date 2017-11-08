На Тернопільщині «Mitsubishi» врізався у кіоск та загорівся. ВІДЕО
На Тернопільщині «Mitsubishi» врізався у кіоск та загорівся. ВІДЕО
Тернопільська область. Село Великі Гаї. Водій на «Mitsubishi» одним махом: розбив іномарку, електроопору пошкодив, кіоск розтрощив і ще так склалося, що пожежу спровокував. А почалося все з банального – перевищення швидкості.
І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:
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