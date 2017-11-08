У Херсоні військовий назбирав гроші на лікування дитини з тяжкими опіками. ВІДЕО

Артем Кириченко. Він військовий родом із Херсону. Та окрім військової справи, завжди готовий прийти на допомогу людям. То він разом із побратимами працювали над відкриттям дитячого майданчику для переселенців, то збирає для них речі. А цього разу чоловік взявся за надскладну справу – допомагав зібрати гроші на лікування маленької дівчинки. 3 листопада вона потрапила до опікового відділення обласної лікарні. 30 відсотків тіла дівчинки були у тяжких опіках. На лікування треба було чимало грошей. Тож Артем почав їх збирати. Просив допомоги у небайдужих. І гуртом вдалось назбирати потрібну суму на лікування.

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