В Україні активісті відшукали півсотні сексистських реклам. ВІДЕО

В Україні активісті відшукали півсотні сексистських реклам. ВІДЕО

23:15 08.11.2017

Серед двієчників, до яких у антисексистських інспекторів купа запитань і автори реклами бетону, і нового телефону, де піарники пропонують змінити свій «чахлий телефон» на новенький і порівнюють телефон з худорлявим хлопцем а новий з м’язистим чоловіком.   

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