Нові подробиці у справі резонансної смертельної ДТП у Харкові. ВІДЕО
Нові подробиці у справі резонансної смертельної ДТП у Харкові. ВІДЕО
Днями правоохоронці повідомили Геннадію Дронову про підозру. Її висунули за статтею 286 Кримінального кодексу – порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох громадян. Тепер же призначили судове засідання щодо обрання йому запобіжного заходу. Більше – дивіться у сюжеті.
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