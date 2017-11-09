Російські артисти зможуть виступати в Україні тільки зі згоди СБУ. ВІДЕО

Російські артисти зможуть виступати в Україні тільки зі згоди СБУ. ВІДЕО

06:15 09.11.2017

Гастролі – тільки із дозволу СБУ. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який вносить зміни до закону «Про гастрольні заходи в Україні». Зокрема документ регулює особливості організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора. А це означає, що відтепер кожний організатор, який хоче привезти російського артиста на територію України, має за місяць до цього повідомити СБУ. Там перевірять інформацію і нададуть офіційне рішення. Більше дивіться у сюжеті.

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