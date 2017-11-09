На Дніпропетровщині чоловік розгулював із зарядженим пістолетом. ВІДЕО
На Дніпропетровщині чоловік розгулював із зарядженим пістолетом. ВІДЕО
Про нього правоохоронці дізналися від перехожих, які розповіли, що невідомий намагається його продати. Звісно, коли полісмени це почули – поїхали перевіряти інформацію. Оглянули 38 річного чоловіка.
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