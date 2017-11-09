У Києві літню жінку нахабно обікрали просто у банківському відділенні. ВІДЕО
У Києві літню жінку нахабно обікрали просто у банківському відділенні. ВІДЕО
Пенсіонерка із Києва не встигла навіть натішитися підняттю пенсії, як усі гроші у неї вкрали. При цьому - одразу ж у відділенні банку. Випадкові свідки розповіли, що бачили двох жінок ромської зовнішності. Вони начебто помітили, що жінка вже отримала пенсію, дочекалися зручного моменту. Клієнтка банку саме поклала сумку з грошима на крісло, одна із зловмисниць вхопила її, і обидві втекли. Ніхто із очевидців навіть не встиг зреагувати. Нічого не змогли зробити і співробітники банку. Касирка каже, що судячи із опису підозрюваних, начебто бачила їх тут і раніше.
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