У Києві невідомі вбили чоловіка та пограбували його квартиру. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві невідомі вбили чоловіка та пограбували його квартиру. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На столичній Оболоні невідомі пограбували квартиру. На своє нещастя в помешканні перебував господар. Його вбили, а після того перекинули всі речі. Очевидно - шукали гроші та дорогоцінності. Першими про вбивство у поліцію заявили матір загиблого та його колишня дружина. Вони довго не могли додзвонитися до чоловіка, тому вирішили особисто навідатися в квартиру. Там і побачили жахливу картину.
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