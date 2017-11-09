У Києві потяг збив на смерть необачну жінку. ВІДЕО
У Києві потяг збив на смерть необачну жінку. ВІДЕО
Жахлива смерть чекала на молоду жінку на залізнодорожньому переїзді на Проспекті Науки в Києві. Достеменно не відомо, чому бідолаха опинилася на колії і чому не помітила поїзд, який їхав прямо на неї. Не знають цього і правоохоронці, які розслідують цю справу. А от свідки жахливої трагедії підозрюють, що жінка загинула через власну необережність. Вона, начебто, в момент руху поїзда розмовляла по телефону і не реагувала на жоден сигнал машиніста.
|
09.11.2017 | 07:00
|
09.11.2017 | 06:45
|
09.11.2017 | 06:30
|
09.11.2017 | 06:15
|
08.11.2017 | 23:15
|
08.11.2017 | 22:45
|
08.11.2017 | 22:15
|
08.11.2017 | 21:45
|
08.11.2017 | 21:15
|
08.11.2017 | 20:45
|
08.11.2017 | 20:20
|
08.11.2017 | 20:10
|
08.11.2017 | 14:00
|
08.11.2017 | 12:00
|
08.11.2017 | 09:30
|
08.11.2017 | 08:00
-
- 1 з 884
- ››