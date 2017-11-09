У Києві чоловік у п’яному угарі перерізав горло співмешканці. ВІДЕО

У Києві чоловік у п’яному угарі перерізав горло співмешканці. ВІДЕО

08:40 09.11.2017

Про тяжкий злочин правоохоронці дізналися від киянина, який сам їм зателефонував.

Зараз він знаходиться у районному управлінні поліції і надає покази слідчим.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшов виклик від місцевого мешканця. У телефонній розмові 65-річний чоловік повідомив поліцейським про те, що він поранив ножем у шию співмешканку. На виклик виїхала слідчо-оперативна група та керівництво територіального управління поліції.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, правоохоронці виявили у квартирі на бульварі Праці чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та 43-річну мертву жінку із ножовими пораненнями. Також із місця події експерти вилучили кухонний ніж зі слідами крові.

«На цей час ми встановили, що під час розпивання спиртних напоїв між співмешканцями виник конфлікт. Чоловік схопив ножа та вдарив жінку в шию, а через деякий час повідомив про свій вчинок у поліцію. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України його затримали, зараз із ним спілкуються слідчі», - зазначив Олександр Петрович.

За попередньою інформацією, чоловік і жінка ніде не працювали і зловживали алкоголем. У ході застіль між ними періодично виникали сімейні сварки, які закінчувалися бійками.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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