На Київщині поліція затримала банду викрадачів жінки-лікаря. ВІДЕО
На Київщині поліція затримала банду викрадачів жінки-лікаря. ВІДЕО
Зловмисники вимагали з рідних потерпілої 100 тисяч доларів США.
Викрадену жінку утримували близько тижня на території Києва. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.
За його словами, 62-річну жінку-лікаря зловмисники викрали разом з її автомобілем. Згодом авто було знайдене на одній із вулиць Києва.
Заступник глави Нацполіції зазначив, що вісім днів викрадачі тримали жінку у полоні. Зловмисники знущалися над жертвою та чекали, аби її родичі заплатили викуп у розмірі 100 тисяч доларів США.
«У результаті вдало проведеної спецоперації постраждала звільнена, викрадачі затримані. Ще раз дякуємо поліцейським Київщини за порятунок життя наших громадян», – наголосив В’ячеслав Аброськін.
За матеріалами ВК Національної поліції України
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