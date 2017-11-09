На Київщині поліція затримала банду викрадачів жінки-лікаря. ВІДЕО

Зловмисники вимагали з рідних потерпілої 100 тисяч доларів США.

Викрадену жінку утримували близько тижня на території Києва. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, 62-річну жінку-лікаря зловмисники викрали разом з її автомобілем. Згодом авто було знайдене на одній із вулиць Києва.

Заступник глави Нацполіції зазначив, що вісім днів викрадачі тримали жінку у полоні. Зловмисники знущалися над жертвою та чекали, аби її родичі заплатили викуп у розмірі 100 тисяч доларів США.

«У результаті вдало проведеної спецоперації постраждала звільнена, викрадачі затримані. Ще раз дякуємо поліцейським Київщини за порятунок життя наших громадян», – наголосив В’ячеслав Аброськін.

За матеріалами ВК Національної поліції України