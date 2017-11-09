В Київській держадміністрації сталися сутички. ВІДЕО
В Київській держадміністрації сталися сутички. ВІДЕО
У Київську міську адміністрацію прорвалося близько 100 людей. У них в руках були пластикові пляшки та плакати. Як з’ясувалося згодом, вони прийшли до депутатів аби ті нарешті дали дозвіл на будівництво одному із забудовників, який начебто раніше зібрав з людей гроші за квартири але не попередив про проблеми із дозвільними документами. Суперечки між депутатами та громадськістю тривали кілька годин і народні обранці зрештою пішли на поступки. Поставили питання про надання дозволу на розробку проекту на будівництво в порядок денний і ще й підтримали його на голосуванні. Лише після цього протестувальники залишили приміщення КМДА.
|
09.11.2017 | 20:45
|
09.11.2017 | 20:15
|
09.11.2017 | 19:50
|
09.11.2017 | 12:01
|
09.11.2017 | 08:40
|
09.11.2017 | 07:40
|
09.11.2017 | 07:30
|
09.11.2017 | 07:20
|
09.11.2017 | 07:00
|
09.11.2017 | 06:45
|
09.11.2017 | 06:30
|
09.11.2017 | 06:15
|
08.11.2017 | 23:15
|
08.11.2017 | 22:45
|
08.11.2017 | 22:15
|
08.11.2017 | 21:45
-
- 1 з 885
- ››